Правительство отказало Нацгвардии и МВД в доступе к врачебной тайне

Соответствующий законопроект в 2016 году внесли представители фракции "Единой России" Василий Пискарев и Эрнест Валеев. Силовики просили разрешить им запрашивать информацию о противопоказаниях в отношении граждан, которые получают водительские права, лицензию частного детектива или разрешение на владение оружием. "Эти медицинские справки сплошь и рядом получают сомнительными способами, и они не отражают реального состояния здоровья их предъявителей", — пояснял соавтор законопроекта Эрнест Валеев.

В отзыве комиссии отмечается, что в предложенном законопроекте не обоснована необходимость предоставления доступа к данным, которые составляют врачебную тайну. Кроме того, наделение Нацгвардии и МВД такими полномочиями "будет затрагивать интересы широкого круга лиц".

В свою очередь, Эрнест Валеев в интервью изданию заявил, что мнение комиссии о том, что реализация законопроекта раскроет врачебную тайну, "неубедительно". Он считает, что медицинские учреждения могут предоставлять данные о противопоказаниях, не раскрывая эту тайну.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ подготовило поправки к законопроекту, которые обяжут медиков раскрывать врачебную тайну клиентов страховых компаний. В настоящее время медики вправе передавать страховщику данные о застрахованных, однако лишь с их письменного согласия, пишет polit.ru.