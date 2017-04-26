Праздник "Цветение маральника" на Алтае можно посмотреть из любой точки мира

Из любой точки мира, где есть интернет, можно стать свидетелем алтайского праздника "Цветение маральника". Будет работать онлайн-трансляция, сообщает официальный сайт региона.
Праздник, посвященный открытию туристического сезона, пройдет в субботу, 29 апреля на "Бирюзовой Катуни". В программе: выставка-ярмарка более 100 алтайских ремесленников и производителей, около 20 различных мастер-классов, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии.
Площадки начнут работу в 12:00. Вход на все площадки будет свободным. Официальное торжественное открытие праздника пройдет в 14:30 минут. Выступят ансамбль песни и танца "Алтай", музыкант Лев Шапиро, кавер-группа "Лос Бакерос". Среди новинок праздника - площадка фестиваля Because of the Beatles, фотозоны с хаски, русскими борзыми и японскими собаками сиба-ину, фотоквест, показ коллекций от молодых и талантливых модельеров Алтая 12 театров моды и студий.
У тех, кто не сможет приехать, появится возможность стать виртуальным гостем праздника "Цветение маральника", сообщает Алтайтурцентр. Онлайн-трансляция мероприятия будет работать с 11:00 до 17:30 минут на YouTube. Чтобы увидеть самые интересные моменты праздника на разных площадках, нужен только интернет.
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