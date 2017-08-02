10 причин почему следует заняться спортом прямо сейчас

"Движение — это жизнь", как утверждал древнегреческий мыслитель Аристотель. Давайте разберемся почему это так, и что же заставляет нас убеждаться в этом снова и снова!
Как известно, женщины и мужчины начинают терять костную массу примерно с 35 лет. Занятия в спортзале на тренажерах и поднятие тяжестей может остановить потерю костной массы и даже запустить обратный процесс.
Многие женщины одержимы идеей сбросить лишний вес и приобрести тело своей мечты, и именно поэтому занятия спортом станут незаменимым помощником для вас в этом деле!
Современные люди часто жалуются, что им не хватает сил для достижения поставленных целей и для ведения активного образа жизни. Научно доказано, что даже не слишком интенсивные, но регулярные занятия спортом придадут вам жизненной силы и энергии.
При регулярных физических нагрузках сердце становится более выносливым, сердечная мышца тренируется, обмен веществ активизируется.
За счет того, что, занимаясь в спортзале, вы начинаете прорабатывать нижние мышцы спины и пресса, вы тем самым укрепляете свой позвоночник. Снижается вероятность возникновения боли в спине, которая часто появляется с возрастом, и сокращается дискомфорт, если вы уже страдаете от нее.
Различные виды спорта, будь то занятия в тренажерном зале, бег, плавание или ходьба, отлично укрепляют иммунную систему. Но наряду с этим вы должны понимать, что придется изменить свой рацион и перейти на правильное питание.
Наука говорит нам о том, что люди, которые регулярно подвергают себя физическим нагрузкам, засыпают быстрее, и сон их намного крепче, чем у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Исследования подтверждают, что занятия спортом улучшают работу мозга, повышают его активность и помогают предотвратить склероз и старческое слабоумие.
Неудивителен и тот факт, что люди, занимающиеся фитнесом 3-4 раза в неделю, более счастливы и довольны жизнью, чем те, кто пренебрегает спортом. Объясняется это тем, что при регулярных физических нагрузках у человека во время занятий вырабатывается эндорфин (гормон радости), который устраняет чувство гнева, тревоги и депрессии, и человек приобретает спокойствие.
Спорт дает нам возможность привести свое тело в желаемый вид и сохранить надолго здоровье. И когда вы становитесь удовлетворены собой, прекрасно выглядите и чувствуете себя, то ни для кого не секрет, что и ваша работоспособность возрастает. Продуктивность растет, а значит, и все цели становятся достижимы.
Именно поэтому фитнес-центр для женщин "Нордика" приглашает к себе на занятия в тренажерный зал всех желающих сохранить здоровье, обрести фигуру мечты и получить заряд бодрости!
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