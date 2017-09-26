Археолог, чиновник и урбанист рассказали об угрозе Барнаульскому сереброплавильному завод

Сергей Боженко, замруководителя комитета по строительству и архитектуре Барнаула, назвал опасной тенденцией возможное появление гипермаркета на территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода. Это первая публично высказанная позиция городского чиновника относительно будущего преобразования памятника архитектуры федерального значения. Другие эксперты также указывают на ряд тревожных фактов. Так, Вадим Бородаев, ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ, считает некорректным проект зон охраны памятников архитектуры, который в ближайшее время должны подписать в Минкультуры РФ. Об этом шла речь на II Фестивале "Фабриказавод", который прошел на территории памятника с 21 по 23 сентября.
До сих пор власти Барнаула предпочитали обходиться общими формулировками по поводу что бывший Барнаульский сереброплавильный завод — это сердце города, великолепный памятник архитектуры, который находится в удручающем состоянии и его нужно восстанавливать. На это необходимы колоссальные средства, но в бюджете города их нет.
В 2016 году нашли компромисс: Станислав Тетерятник, председатель комитета информационной политики мэрии Барнаула, заявил СМИ, что объектом интересуется строительная компания "Селф", которую возглавляет Нодар Шония. "Нам необходимо найти баланс интересов туристического кластера и коммерческой составляющей, которая сделает этот проект для потенциального инвестора окупаемым", — сказал тогда Тетерятник. Позже выяснилось, что речь идет о строительстве на территории завода современного торгового центра, для которого уже есть якорный арендатор "Лента".
На фестивале "Фабриказавод" Сергей Боженко прокомментировал предстоящую реновацию территории завода, пишет ИА "Амител". В том числе строительство ТЦ на площадке завода.
Сергей Боженко,
замруководителя комитета по строительству и архитектуре Барнаула:
Сереброплавильный завод должен быть сохранен, но на данный момент на его территории должен быть расположен огромный гипермаркет. Это очень опасная тенденция, приходится работать с собственниками, чтобы минимизировать тот ущерб, который будет нанесен архитектуре сереброплавильного завода.
К сожалению, собственник земли в первую очередь думает не о восстановлении комплекса, а о другом — строительстве типового гипермаркета. При этом в городе у нас тотальный избыток торговых площадей.
Опасения относительно будущего завода и намерений новых собственников высказал Вадим Бородаев. На своей лекции он напомнил, что в 2016 году приняли ФЗ-№ 95 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и ст. 15 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Он автоматически наделяет каждый памятник архитектуры защитной зоной в 150-200 метров от стен сооружения. В этих границах невозможно вести новое строительство или реконструкцию зданий, которая, например, повышает их этажность. Проект зон охраны памятников архитектуры корректирует эту зону и указывает, что новое строительство возможно и на меньшем расстоянии. И это якобы не ухудшит положение памятника.
Вадим Бородаев,
ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ:
Такой проект разработали для сереброплавильного завода и он размещен на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. В нем показана новая охранная зона памятников. Вместо 200 метров она сократилась до 20 метров.
По словам Вадима Бородаева, представленный проект вызывает вопросы. Например, документально подтверждено, что длина плотины — одного из памятников архитектуры федерального значения — составляет около 500 метров. В предложенном проекте обозначена лишь небольшая его часть — около 100 м. "Это решение одобрили четыре сертифицированных эксперта федерального уровня. Я не понимаю, почему они приняли такие решения", — рассказал в своей лекции о первых археологических исследованиях территории завода Бородаев.
Археолога волнует еще один факт: статус памятников федерального значения имеет только здания завода. То есть закон охраняет первую и вторую сереброплавильные фабрики, кузню, контору, важню (весовую для подвод с рудой), стену плотины и так далее.
Вадим Бородаев,
ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ:
Однако уникальность нашего сереброплавильного завода в том, что это именно архитектурный ансамбль. Нигде в Сибири так хорошо не сохранилось подобного комплекса, ведь другие города возникали на месте военных укреплений, а не производственных предприятий. Кроме того, земля завода хранит в себе памятники истории.
В 1991 году, когда строился новый мост через Обь, Бородаев проводил небольшие археологические исследования. Он и его команда выяснили, что культурный слой участка завода в некоторых местах превышает два метра. Например, он очень высок около плотины: под стену рабочие завода сыпали мусор и отработанную руду. Археолог говорит, что в этом месте особую ценность представляет информация о самой плотине. А вот около дома офицера ученым удалось найти ценные артефакты, например, берестяные бирки об отгруженной руде. "Это настоящая берестяная грамота, место которой в музее", — говорит Бородаев.
Слушатели лекции задали Бородаеву вопрос о приемлемости строительства рядом с сереброплавильным заводом торгового центра, в которым якорным арендатором станет "Лента". Археолог заметил, что нет гарантии того, что построив этот объект собственники возьмутся за восстановление памятников архитектуры и действительно сохранят их для потомков.
Эпоха ТЦ уходит
Почетным гостем на "Фабрикозаводе" стал Алексей Комов, известный урбанист, член правления Союза архитекторов России и руководитель НОЦ "Территория развития и градостроительства при Севастопольском госуниверситете". В интервью altapress.ru он предположил, что строительство на территории сереброплавильного завода торгового центра — это тупиковая ветвь развития.
Алексей Комов,
член правления Союза архитекторов России:
Торговые центры как экономическое явление уже уходит. Это видно в Москве. Там поняли, что функцией и жизнью нужно насыщать первые этажи зданий. А коробка торгового центра — это тупик. Они должны быть на окраине, а в центре — это пошло.
В центре место паркам и интеллектуальным пространствам, которые живут круглосуточно, а не закрываются на ночь. Здесь должны снимать кино, размещать лаборатории, библиотеки, мастерские. Это место креативной экономики. Капитализация таких проектов гораздо мощнее и дольше, чем у торговых центров. Плюс она сохраняет идентичность территории. Это генератор прибыли. Поэтому нужна концепция развития территории, включая регламенты будущей работы, но главное нужна политическая воля, в том числе соучастие и софинансирование бизнеса и власти.
Комов рассказал, что в России уже накоплена практика прорывного развития территорий.
Алексей Комов,
член правления Союза архитекторов России:
Мы сводим разные составляющие городской экономики, бизнес, власть, городскую молодежь, которые начинаю генерировать идеи развития. Их упаковывают в проект, разрабатывают сметы и выставляют кейсы на торги. И эти проекты уже работают.
Справка
21-23 сентября фестиваль "Фабриказавод" во второй раз проходил на территории Барнаульского сереброплавильного завода. Его организовали архитекторы Александр Деринг, Иван Быков и горожане, не равнодушные к судьбе памятника.
Алексей Комов,
член правления Союза архитекторов России:
У вас уже есть ресурс – те события, которые происходят на территории завода. Но проблема – отсутствие коммуникаций между бизнесом, властью и горожанами. Такие события, как фестиваль "Фабриказавод" — это площадка, на которой можно научиться договариваться.
Факт
Во время раскопок в 1991 году археологи выяснили, что стена плотины уходит к горе, на которой сейчас расположен Нагорный парк. Теперь ее закрывает дорожное полотно, построенное от Нового моста.
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