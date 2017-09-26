Археолог, чиновник и урбанист рассказали об угрозе Барнаульскому сереброплавильному завод

До сих пор власти Барнаула предпочитали обходиться общими формулировками по поводу что бывший Барнаульский сереброплавильный завод — это сердце города, великолепный памятник архитектуры, который находится в удручающем состоянии и его нужно восстанавливать. На это необходимы колоссальные средства, но в бюджете города их нет.

В 2016 году нашли компромисс: Станислав Тетерятник, председатель комитета информационной политики мэрии Барнаула, заявил СМИ, что объектом интересуется строительная компания "Селф", которую возглавляет Нодар Шония. "Нам необходимо найти баланс интересов туристического кластера и коммерческой составляющей, которая сделает этот проект для потенциального инвестора окупаемым", — сказал тогда Тетерятник. Позже выяснилось, что речь идет о строительстве на территории завода современного торгового центра, для которого уже есть якорный арендатор "Лента".

На фестивале "Фабриказавод" Сергей Боженко прокомментировал предстоящую реновацию территории завода, пишет ИА "Амител". В том числе строительство ТЦ на площадке завода.

Сергей Боженко,

замруководителя комитета по строительству и архитектуре Барнаула:

Сереброплавильный завод должен быть сохранен, но на данный момент на его территории должен быть расположен огромный гипермаркет. Это очень опасная тенденция, приходится работать с собственниками, чтобы минимизировать тот ущерб, который будет нанесен архитектуре сереброплавильного завода. К сожалению, собственник земли в первую очередь думает не о восстановлении комплекса, а о другом — строительстве типового гипермаркета. При этом в городе у нас тотальный избыток торговых площадей.

Опасения относительно будущего завода и намерений новых собственников высказал Вадим Бородаев. На своей лекции он напомнил, что в 2016 году приняли ФЗ-№ 95 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и ст. 15 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Он автоматически наделяет каждый памятник архитектуры защитной зоной в 150-200 метров от стен сооружения. В этих границах невозможно вести новое строительство или реконструкцию зданий, которая, например, повышает их этажность. Проект зон охраны памятников архитектуры корректирует эту зону и указывает, что новое строительство возможно и на меньшем расстоянии. И это якобы не ухудшит положение памятника.

Вадим Бородаев,

ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ:

Такой проект разработали для сереброплавильного завода и он размещен на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. В нем показана новая охранная зона памятников. Вместо 200 метров она сократилась до 20 метров.

По словам Вадима Бородаева, представленный проект вызывает вопросы. Например, документально подтверждено, что длина плотины — одного из памятников архитектуры федерального значения — составляет около 500 метров. В предложенном проекте обозначена лишь небольшая его часть — около 100 м. "Это решение одобрили четыре сертифицированных эксперта федерального уровня. Я не понимаю, почему они приняли такие решения", — рассказал в своей лекции о первых археологических исследованиях территории завода Бородаев.

Археолога волнует еще один факт: статус памятников федерального значения имеет только здания завода. То есть закон охраняет первую и вторую сереброплавильные фабрики, кузню, контору, важню (весовую для подвод с рудой), стену плотины и так далее.

Вадим Бородаев,

ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ:

Однако уникальность нашего сереброплавильного завода в том, что это именно архитектурный ансамбль. Нигде в Сибири так хорошо не сохранилось подобного комплекса, ведь другие города возникали на месте военных укреплений, а не производственных предприятий. Кроме того, земля завода хранит в себе памятники истории.

В 1991 году, когда строился новый мост через Обь, Бородаев проводил небольшие археологические исследования. Он и его команда выяснили, что культурный слой участка завода в некоторых местах превышает два метра. Например, он очень высок около плотины: под стену рабочие завода сыпали мусор и отработанную руду. Археолог говорит, что в этом месте особую ценность представляет информация о самой плотине. А вот около дома офицера ученым удалось найти ценные артефакты, например, берестяные бирки об отгруженной руде. "Это настоящая берестяная грамота, место которой в музее", — говорит Бородаев.

Слушатели лекции задали Бородаеву вопрос о приемлемости строительства рядом с сереброплавильным заводом торгового центра, в которым якорным арендатором станет "Лента". Археолог заметил, что нет гарантии того, что построив этот объект собственники возьмутся за восстановление памятников архитектуры и действительно сохранят их для потомков.

Эпоха ТЦ уходит

Почетным гостем на "Фабрикозаводе" стал Алексей Комов, известный урбанист, член правления Союза архитекторов России и руководитель НОЦ "Территория развития и градостроительства при Севастопольском госуниверситете". В интервью altapress.ru он предположил, что строительство на территории сереброплавильного завода торгового центра — это тупиковая ветвь развития.

Алексей Комов,

член правления Союза архитекторов России:

Торговые центры как экономическое явление уже уходит. Это видно в Москве. Там поняли, что функцией и жизнью нужно насыщать первые этажи зданий. А коробка торгового центра — это тупик. Они должны быть на окраине, а в центре — это пошло. В центре место паркам и интеллектуальным пространствам, которые живут круглосуточно, а не закрываются на ночь. Здесь должны снимать кино, размещать лаборатории, библиотеки, мастерские. Это место креативной экономики. Капитализация таких проектов гораздо мощнее и дольше, чем у торговых центров. Плюс она сохраняет идентичность территории. Это генератор прибыли. Поэтому нужна концепция развития территории, включая регламенты будущей работы, но главное нужна политическая воля, в том числе соучастие и софинансирование бизнеса и власти.

Комов рассказал, что в России уже накоплена практика прорывного развития территорий.

Алексей Комов,

член правления Союза архитекторов России:

Мы сводим разные составляющие городской экономики, бизнес, власть, городскую молодежь, которые начинаю генерировать идеи развития. Их упаковывают в проект, разрабатывают сметы и выставляют кейсы на торги. И эти проекты уже работают.

Справка

21-23 сентября фестиваль "Фабриказавод" во второй раз проходил на территории Барнаульского сереброплавильного завода. Его организовали архитекторы Александр Деринг, Иван Быков и горожане, не равнодушные к судьбе памятника.

Алексей Комов,

член правления Союза архитекторов России:

У вас уже есть ресурс – те события, которые происходят на территории завода. Но проблема – отсутствие коммуникаций между бизнесом, властью и горожанами. Такие события, как фестиваль "Фабриказавод" — это площадка, на которой можно научиться договариваться.

Факт

Во время раскопок в 1991 году археологи выяснили, что стена плотины уходит к горе, на которой сейчас расположен Нагорный парк. Теперь ее закрывает дорожное полотно, построенное от Нового моста.