Стало известно, на какие зоны хотят поделить территорию Сереброплавильного завода

Барнаульский сереброплавильный завод. Фото : spichka.org. Карта зон тертории Барнаульского сереброплавильного завода. Фото : altairegion22.ru. Код к карте. Фото : altairegion22.ru.

Проект готовила "Архитектурно-реставрационная мастерская" под руководством Екатерины Шаповаленко. Документ описывает памятники архитектуры, приводит их историю возникновения. Также в нем описана территория, граничащая с корпусами Сереброплавильного завода, которая когда-то была кабинетской землей.

Разработчик провел комплексные исторические исследования, выделил семь памятников архитектуры и окружающую их территорию в отдельную охраняемую зону. Здесь можно будет только реставрировать памятники. Еще на карте выделена зона охраны природного ландшафта. Под нее попадает река, а также территория, где раньше располагался аптекарский сад.

И, наконец, выделена зона "регулирования застройки и хозяйственной деятельности". Как пояснила altapress.ru разработчик проекта архитектор Екатерина Шаповаленко, здесь может быть новое строительство, но с соблюдением ряда требований.

Екатерина Шаповаленко,

архитектор:

Новое строительство должно гармонировать с памятниками архитектуры. Сейчас высота сереброплавильных фабрик по коньку около 7-8- метров. После реконструкции будет 15 метров. Отталкиваясь от этого, ограничена высота нового строения. Она должна быть не больше 19 метров. Также заданы требования по цветовому решению и в целом к архитектуре здания.

Проект уже прошел историко-культурную экспертизу. Его одобрили три сертифицированных московских специалиста, указано в документах на сайте администрации края. По регламенту его должны представить на обсуждение общественности, пояснили altapress.ru в Управлении госохраны. На изучение замечаний выделено 30 рабочих дней. Если проект одобрят, его направят в Минкультуры РФ на окончательную визу.

Ксения Рябцева,

замначальника отдела культурного наследия управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края:

По регламенту мы закончили принимать замечания граждан по проекту 10 августа, но все равно мы готовы рассмотреть замечания по существу в рабочем порядке.

Справка

В марте территорию сереброплавильного завода продали с аукциона за 162,3 млн рублей. Приобрели их компании, подконтрольные известным предпринимателям Алтайского края Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Ранее обсуждалась перспектива строительства на данной территории торгового центра.



