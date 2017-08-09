Стало известно, на какие зоны хотят поделить территорию Сереброплавильного завода

Готов проект зон охраны исторических памятников Барнаульского сереброплавильного завода. Документ разместило на официальном сайте администрации Алтайского края Управление госохраны объектов культурного наследия. В течение 30 рабочих дней, начиная с 10 августа, ведомство будет анализировать полученные замечания и предложения.
Проект готовила "Архитектурно-реставрационная мастерская" под руководством Екатерины Шаповаленко. Документ описывает памятники архитектуры, приводит их историю возникновения. Также в нем описана территория, граничащая с корпусами Сереброплавильного завода, которая когда-то была кабинетской землей.
Разработчик провел комплексные исторические исследования, выделил семь памятников архитектуры и окружающую их территорию в отдельную охраняемую зону. Здесь можно будет только реставрировать памятники. Еще на карте выделена зона охраны природного ландшафта. Под нее попадает река, а также территория, где раньше располагался аптекарский сад.
И, наконец, выделена зона "регулирования застройки и хозяйственной деятельности". Как пояснила altapress.ru разработчик проекта архитектор Екатерина Шаповаленко, здесь может быть новое строительство, но с соблюдением ряда требований.
Екатерина Шаповаленко,
архитектор:
Новое строительство должно гармонировать с памятниками архитектуры. Сейчас высота сереброплавильных фабрик по коньку около 7-8- метров. После реконструкции будет 15 метров. Отталкиваясь от этого, ограничена высота нового строения. Она должна быть не больше 19 метров. Также заданы требования по цветовому решению и в целом к архитектуре здания.
Проект уже прошел историко-культурную экспертизу. Его одобрили три сертифицированных московских специалиста, указано в документах на сайте администрации края. По регламенту его должны представить на обсуждение общественности, пояснили altapress.ru в Управлении госохраны. На изучение замечаний выделено 30 рабочих дней. Если проект одобрят, его направят в Минкультуры РФ на окончательную визу.
Ксения Рябцева,
замначальника отдела культурного наследия управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края:
По регламенту мы закончили принимать замечания граждан по проекту 10 августа, но все равно мы готовы рассмотреть замечания по существу в рабочем порядке.
Справка
В марте территорию сереброплавильного завода продали с аукциона за 162,3 млн рублей. Приобрели их компании, подконтрольные известным предпринимателям Алтайского края Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Ранее обсуждалась перспектива строительства на данной территории торгового центра.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.