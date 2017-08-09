Недвижимость

Стало известно, на какие зоны хотят поделить территорию Сереброплавильного завода

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Сегодня, 15:58.
Недвижимость

Готов проект зон охраны исторических памятников Барнаульского сереброплавильного завода. Документ разместило на официальном сайте администрации Алтайского края Управление госохраны объектов культурного наследия. В течение 30 рабочих дней, начиная с 10 августа, ведомство будет анализировать полученные замечания и предложения. 

Проект готовила  "Архитектурно-реставрационная мастерская" под руководством Екатерины Шаповаленко. Документ описывает памятники архитектуры, приводит их историю возникновения. Также в нем описана территория, граничащая с корпусами Сереброплавильного завода, которая когда-то была кабинетской землей.

Разработчик провел комплексные исторические исследования, выделил семь памятников архитектуры и окружающую их территорию в отдельную охраняемую зону. Здесь можно будет только реставрировать памятники. Еще на карте выделена зона охраны природного ландшафта. Под нее попадает река, а также территория, где раньше располагался аптекарский сад.

И, наконец, выделена зона "регулирования застройки и хозяйственной деятельности". Как пояснила altapress.ru разработчик проекта архитектор Екатерина Шаповаленко, здесь может быть новое строительство, но с соблюдением ряда требований.

Екатерина Шаповаленко,
архитектор:

Новое строительство должно гармонировать с памятниками архитектуры. Сейчас высота сереброплавильных фабрик по коньку около 7-8- метров. После реконструкции будет 15 метров. Отталкиваясь от этого, ограничена высота нового строения. Она должна быть не больше 19 метров. Также заданы требования по цветовому решению и в целом к архитектуре здания.

Проект уже прошел историко-культурную экспертизу. Его одобрили три сертифицированных московских специалиста, указано в документах на сайте администрации края.  По регламенту его должны представить на обсуждение общественности, пояснили altapress.ru  в Управлении госохраны.  На изучение замечаний выделено 30 рабочих дней. Если проект одобрят, его направят в Минкультуры РФ на окончательную визу.  

Ксения Рябцева,
замначальника отдела культурного наследия управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края:

По регламенту мы закончили принимать замечания граждан по проекту 10 августа, но все равно мы готовы рассмотреть замечания по существу в рабочем порядке.

Справка

В марте территорию сереброплавильного завода продали с аукциона за 162,3 млн рублей. Приобрели их компании, подконтрольные известным предпринимателям Алтайского края Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Ранее обсуждалась перспектива строительства на данной территории торгового центра.


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