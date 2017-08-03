"Арбат" без асфальта. Улицу у барнаульского Старого базара мостят плиткой во всю ширину

Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Это будет пешеходная улица, поэтому здесь не собираются класть асфальт. Зато уже проложили довольно глубокую ливневку, ведь в прошлом улицу неоднократно топило во время дождей. Правда, сливные каналы пока не прикрыты решетками.

Ранее рабочие рассказывали корреспонденту altapress.ru о том, что в идеале хотели бы закончить благоустройство Мало-Тобольской к Дню города, но в плане днем сдачи значится 1 октября.

На параллельной Мало-Тобольской улице Толстого также идет реконструкция. Но тут до окончания работ по мощению и асфальтированию еще много времени. Поэтому пешеходам на этой разрытой улице приходится несладко.

Справка

Реконструкция на этих двух улицах идет по проекту туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Реализуют проект на деньги федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". В 2015 и 2016 годах на развитие кластера, строительство инженерной инфраструктуры из федерального бюджета Барнаулу выделили 691,6 млн рублей. Еще по 100 млн рублей направили из краевого и муниципального бюджетов. В 2017 году часть средств выделили из программы "Благоустройство городской среды". Они пойдут на новую набережную краевой столицы.