"Арбат" без асфальта. Улицу у барнаульского Старого базара мостят плиткой во всю ширину

В ближайшие дни рабочие обещают завершить мощение улицы Мало-Тобольской возле Старого базара. На так называемом "барнаульском Арбате" уже заложили брусчаткой бывшие тротуары, а теперь плиткой покрывают и бывшую проезжую часть.
Это будет пешеходная улица, поэтому здесь не собираются класть асфальт. Зато уже проложили довольно глубокую ливневку, ведь в прошлом улицу неоднократно топило во время дождей. Правда, сливные каналы пока не прикрыты решетками.
Ранее рабочие рассказывали корреспонденту altapress.ru о том, что в идеале хотели бы закончить благоустройство Мало-Тобольской к Дню города, но в плане днем сдачи значится 1 октября.
На параллельной Мало-Тобольской улице Толстого также идет реконструкция. Но тут до окончания работ по мощению и асфальтированию еще много времени. Поэтому пешеходам на этой разрытой улице приходится несладко.
Справка
Реконструкция на этих двух улицах идет по проекту туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Реализуют проект на деньги федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". В 2015 и 2016 годах на развитие кластера, строительство инженерной инфраструктуры из федерального бюджета Барнаулу выделили 691,6 млн рублей. Еще по 100 млн рублей направили из краевого и муниципального бюджетов. В 2017 году часть средств выделили из программы "Благоустройство городской среды". Они пойдут на новую набережную краевой столицы.
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