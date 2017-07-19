В Барнауле построят общественный туалет на набережной за 3,5 млн рублей

Мэрия Барнаула определилась с подрядчиком, который выполнит работы в Нагорном парке и на набережной Оби — им стала "Генподрядная организация №1". На сайте Госзакупок появилась информация об объеме работ и их стоимости. В частности, предполагается строительство общественного туалета более чем за 3,5 млн рублей.
По условиям контракта, на первом этапе подрядчик должен построить еще одну лестницу, которая будет вести к Оби. Ее строительство обойдется в 8 855 100 рублей, на ограждения к ней понадобится еще 508 740 рублей.
Для устройства земляных площадок выделили 610 062 рублей, на наружные сети связи 1 027 900 рублей, фундамент под опоры освещения — 749 840 рублей.
На общественную уборную из бюджета города выделяют 3 516 680 рублей, а амфитеатр будет стоить почти на миллион дешевле — 2 726 370 рублей. Также на набережной появится теневой навес за 6 566 253 рублей.
Второй этап включает в себя преимущественно работы в Нагорном парке. За 14 530 рублей там уберут ненужные зеленые насаждения, за 1 578 250 рублей построят малые архетиктурные формы (скамейки, урны и т.д). Наружное освещение обойдется в 9 099 950 рублей, электроснабжение в 818 480 рублей. На забор планируется выделить 10 987 310 рублей, проезды и тротуары построят за 23 310 540 рублей.
Также в парке проведут археологические исследования. Они обойдутся в 5 349 200 рублей, а земляные работы после раскопок в 139 430 рублей. В документации говорится, что за 3 293 260 отремонтируют и ливневые лотки.
Работа должна быть завершена до 1 декабря 2017 года.
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