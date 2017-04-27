Прокуратура занялась ситуацией с гибелью рыбы в барнаульском озере

Напомним, жительница села Лебяжьего Виктория пожаловалась на мрущую в местном озере рыбу. Женщина увидела кучу плавающих кверху пузом позвоночных по всему периметру водоема.

Сельчанка предположила, что озеру причинен экологический вред. В алтайском филиале "Верхнеобьрыбвода" предположили, что мор рыбы произошел либо из-за сливов химических веществ, либо из-за отсутствия контроля за содержанием кислорода в водоеме зимой. То есть, если причиной стали не химикаты, рыба могла задохнуться из-за снежной зимы и большой толщины льда.

Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с Алтайским отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства обследовали водный объект. Наличие мертвой рыбы подтвердили, отобрали образцы для исследования.

По результатам экспертного исследования будет решен вопрос о мерах реагирования. Прокуратура даст оценку по факту гибели рыбы и по размещению бытовых отходов в озере с нарушением требований закона. Результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры края.