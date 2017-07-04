Против руководства ААЭП возбудили дело о преднамеренном банкротстве

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Сегодня, 18:09.
Жизнь

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "Алтайской академии экономики и права". Образовательную деятельность вуз не ведет с сентября 2016 года после приостановления лицензии. В отношении академии введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.

ААЭП.
ААЭП. Фото: aael.altai.ru.

Как сообщила помощник прокурора Барнаула Олеся Белоус, по результатам проверки выявлены факты совершения академией в преддверии банкротства сделок по продаже недвижимого и движимого имущества на общую сумму более 67 млн. руб., которые повлекли неспособность академии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе погасить образовавшуюся перед студентами задолженность.

Материалы проверки направили в СУ УМВД России по Барнаулу. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Барнаула.

Ранее altapress.ru писал, что студенты ААЭП, не получившие от вуза свои деньги за обучение, подозревают руководство академии в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.

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