Против руководства ААЭП возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Как сообщила помощник прокурора Барнаула Олеся Белоус, по результатам проверки выявлены факты совершения академией в преддверии банкротства сделок по продаже недвижимого и движимого имущества на общую сумму более 67 млн. руб., которые повлекли неспособность академии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе погасить образовавшуюся перед студентами задолженность.

Материалы проверки направили в СУ УМВД России по Барнаулу. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Барнаула.

Ранее altapress.ru писал, что студенты ААЭП, не получившие от вуза свои деньги за обучение, подозревают руководство академии в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.