Против управделами правительства Алтайского края возбудили уголовное дело

Сегодня, 14:45.
Политика

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. 56-летнего чиновника подозревают в превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ).

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, Белобородова подозревают в том, что он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн. рублей.

Алексей Белобородов.
Алексей Белобородов.
По данным ИА "Банкфакс", речь идет об автомобилях марки Mercedes. Фирма, через которую шла закупка, может быть аффилирована с самим Белобородовым. При этом якобы организация, для которой сделали закупку, не пользовалась этими машинами. Поэтому возможен факт нецелевого использования средств.

Ранее сообщалось об обысках в администрации края по делу Белобородова. Однако в администрации опровергли информацию об обысках. 

Белобородов занял пост управделами администрации края в феврале 2013 года. С 1 января 2017 года стал управделами губернатора и правительства края.

До этого Белобородов работал в органах внутренних дел. С 2002 по 2009 год он был начальником краевой ГИБДД, с 2009 года был сначала заместителем начальника службы тыла краевого ГУВД, в 2011 стал замначальника краевой полиции.

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