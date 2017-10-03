Против управделами правительства Алтайского края возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. 56-летнего чиновника подозревают в превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ).
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, Белобородова подозревают в том, что он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн. рублей.данным ИА "Банкфакс", речь идет об автомобилях марки Mercedes. Фирма, через которую шла закупка, может быть аффилирована с самим Белобородовым. При этом якобы организация, для которой сделали закупку, не пользовалась этими машинами. Поэтому возможен факт нецелевого использования средств.
Ранее сообщалось об обысках в администрации края по делу Белобородова. Однако в администрации опровергли информацию об обысках.
Белобородов занял пост управделами администрации края в феврале 2013 года. С 1 января 2017 года стал управделами губернатора и правительства края.
До этого Белобородов работал в органах внутренних дел. С 2002 по 2009 год он был начальником краевой ГИБДД, с 2009 года был сначала заместителем начальника службы тыла краевого ГУВД, в 2011 стал замначальника краевой полиции.
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