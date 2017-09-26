В правительстве Алтайского края прокомментировали сообщение об обысках

Представители ФСБ, СУ СКР и МВД не подтвердили информацию об обысках в правительстве края. Altapress.ru связался с начальником краевого департамента информационной политики Андреем Ляпуновым, который заявил, что никаких обысков в здании в этот вторник не велось и не ведется, и что он впервые от журналистов услышал об этом.

Напомним, что накануне Андрею Ляпунову пришлось опровергать еще одну информацию, запущенную "Коммерсантом" о якобы готовящейся отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина. Начальник департамента также заявил, что это неправда.