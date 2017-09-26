В правительстве Алтайского края прокомментировали сообщение об обысках

26 сентября в СМИ появилась информация о том, что в здание правительства Алтайского края пришли силовики в масках. По данным источника в правительстве, на который ссылается новосибирское издание Тайга.info, люди в масках зашли в кабинет начальника управления делами губернатора Алексея Белобородова, где, возможно, идут обыски.
Представители ФСБ, СУ СКР и МВД не подтвердили информацию об обысках в правительстве края. Altapress.ru связался с начальником краевого департамента информационной политики Андреем Ляпуновым, который заявил, что никаких обысков в здании в этот вторник не велось и не ведется, и что он впервые от журналистов услышал об этом.
Напомним, что накануне Андрею Ляпунову пришлось опровергать еще одну информацию, запущенную "Коммерсантом" о якобы готовящейся отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина. Начальник департамента также заявил, что это неправда.
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