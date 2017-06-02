Путин: к концу года инфляция снизится до 4%

Об этом он заявил на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в ходе Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), передает ТАСС.

"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%", - заявил Путин.

Президент добавил, что Банк России постепенно снижает ключевую ставку, также уменьшаются ставки по банковским коммерческим кредитам. "Расширяются возможности бизнеса для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов", - сказал глава государства.