Путин: к концу года инфляция снизится до 4%

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что к концу 2017 года инфляция опустится ниже 4%.
Об этом он заявил на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в ходе Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), передает ТАСС.
"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%", - заявил Путин.
Президент добавил, что Банк России постепенно снижает ключевую ставку, также уменьшаются ставки по банковским коммерческим кредитам. "Расширяются возможности бизнеса для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов", - сказал глава государства.
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