Путин намерен продолжить отставки губернаторов, но "аккуратно"

Владимир Путин заявил, что перед руководством страны стоит задача создать новый губернаторский корпус, "который будет состоять "из молодых перспективных современных людей, которые думают о будущем в регионе и во всей России". Об этом президент заявил во время форума "Валдай", пишет "Коммерсантъ".
"Это ставка на современных перспективных технократов",— объяснил Путин.
Президент заявил, что в России продолжится процесс смены глав регионов, однако этот процесс будет происходить постепенно.
Владимир Путин,
президент России:
Мы будем делать это очень аккуратно, осторожно, чтобы у нас всегда был баланс… между надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности.
Путин добавил, что не всегда не доволен работой уходящих руководителей регионов. "Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали,— добавил президент.— Я им очень благодарен за их работу, за их результаты".
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщило, что плановые отставки глав регионов на сегодня завершились, а новые возможны лишь в случае какого-либо форс-мажора,
Перед этим в течение нескольких недель в России прошла серия отставок губернаторов. Свои посты покинули 11 руководителей регионов:
- глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
- губернатор Приморья Владимир Миклушевский
- глава Красноярского края Виктор Толоконский
- губернатор Самарской области Николай Меркушкин
- нижегородский губернатор Валерий Шанцев
- глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин
- губернатор Орловской области Вадим Потомский
- губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий
- глава Омской области Виктор Назаров
- губернатор Ивановской области Павел Коньков
- губернатор Псковской области Андрей Турчак
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