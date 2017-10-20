Путин намерен продолжить отставки губернаторов, но "аккуратно"

"Это ставка на современных перспективных технократов",— объяснил Путин.

Президент заявил, что в России продолжится процесс смены глав регионов, однако этот процесс будет происходить постепенно.

Владимир Путин,

президент России:

Мы будем делать это очень аккуратно, осторожно, чтобы у нас всегда был баланс… между надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности.

Путин добавил, что не всегда не доволен работой уходящих руководителей регионов. "Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали,— добавил президент.— Я им очень благодарен за их работу, за их результаты".

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщило, что плановые отставки глав регионов на сегодня завершились, а новые возможны лишь в случае какого-либо форс-мажора,

Перед этим в течение нескольких недель в России прошла серия отставок губернаторов. Свои посты покинули 11 руководителей регионов: