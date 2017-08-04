Путин отказался возглавить национальную сборную России по футболу

Глава государства надеется, что спортсмены покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Перспективы сборной президент обсудил с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, пригласившим Путина на 100-летие города.

Путин о сборной России по футболу на ЧМ-2018: Почему считаете, что они будут плохо играть? Может, не выиграют, но верю, что будут стараться pic.twitter.com/FlkmlICXRW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 августа 2017 г.

Семенов, рассказывая о предстоящем празднике, отметил, что в рамках юбилея запланированы и спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу. В этот момент президент поинтересовался у главы, как, по его мнению, российская сборная будет играть на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

"Честно? Плохо", — высказался Семенов. Президент с собеседником не согласился: "Почему это плохо-то? Почему это пессимизм ? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?" — сказал Путин. В ответ Семенов заявил, что российские футболисты "заиграют", только если тренером станет сам президент, добавляет "Утро.ру".

"Нет, — категорично возразил Путин. — Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята… будут стараться", пишет ura.ru.