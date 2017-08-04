Путин отказался возглавить национальную сборную России по футболу

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением, что сборная России по футболу заиграет только под его началом.
Глава государства надеется, что спортсмены покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Перспективы сборной президент обсудил с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, пригласившим Путина на 100-летие города.
Путин о сборной России по футболу на ЧМ-2018: Почему считаете, что они будут плохо играть? Может, не выиграют, но верю, что будут стараться pic.twitter.com/FlkmlICXRW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 августа 2017 г.
Семенов, рассказывая о предстоящем празднике, отметил, что в рамках юбилея запланированы и спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу. В этот момент президент поинтересовался у главы, как, по его мнению, российская сборная будет играть на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
"Честно? Плохо", — высказался Семенов. Президент с собеседником не согласился: "Почему это плохо-то? Почему это пессимизм ? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?" — сказал Путин. В ответ Семенов заявил, что российские футболисты "заиграют", только если тренером станет сам президент, добавляет "Утро.ру".
"Нет, — категорично возразил Путин. — Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята… будут стараться", пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.