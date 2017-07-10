Путин попросил Генпрокуратуру разобраться с "борзотой и хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле

9 июля на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии", передает "Интерфакс".

Путин обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере. "Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике", — отметил глава государства. "Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые прямо, скажем, не могут не взывать удивление", — заявил Путин.

Глава государства показал одно из обращений, поступивших в ходе "прямой линии", от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит. "Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", — сказал Путин, пишет bfm.ru.

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