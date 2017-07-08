В Екатеринбурге на здании появилась надпись "Путин, помоги!"

9 июля в Екатеринбурге ожидают приезд президента РФ. А накануне на недостроенном здании ЖК "Щербакова" появилась надпись "SOS Путин помоги!" Неизвестные нанесли красной краской огромные буквы прямо на стену долгостроя.
Третью секцию этого жилищного комплекса планировали сдать еще в 2015 году, сообщает "Знак". Но застройщик не смог завершить строительство, а сейчас находится в стадии банкротства.
Дольщики ЖК "Щербакова" неоднократно выходили на акции протеста, в частности, устраивали одиночные пикеты у зданий уральского полпредства и министерства строительства Свердловской области.
В июне дольщики писали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении недобросовестного застройщика ЖК "Щербакова" ООО "Рубикон-Аэро" по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".
Владимир Путин планирует приехать в Екатеринбург, чтобы посетить выставку промышленную выставку "Иннопром".
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