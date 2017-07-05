Недвижимость

Карлин заявил, что глава администрации Новоалтайска лишился должности из-за "Демидов-парка"

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Сегодня, 11:50.
Недвижимость

5 июня в ходе прямой линии с жителями края губернатор Александр Карлин ответил на вопрос дольщиков новоалтайского "Демидов-парка": когда будет сдан объект.

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк" .Фото : архив kapitalist.tv.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

Мы по этому чрезвычайно сложному объекту занимаемся на регулярной основе. Профильное министерство и госинспекция совместно с мэрией Новоалтайска создали спецкомиссию. Информация до всех дольщиков доводится.

Проект проблемный. Создана реальная угроза срыва этого проекта. Он был весьма рискованным изначально. Более 800 квартир были вовлечены в единую схему продажи. Надо было грамотно составлять графики сдачи. Администрация Новоалтайска не вникла в эту проблему. Это не было согласовано с планами администрации с планами развития инфраструктуры — сетей, школ и детских садов. Господин Парадовский лишился должности главы администрации города в том числе и по этой причине.

Вопросов по этому проекту поступило на прямую линию около сотни. Мы все попали в зону кризиса. Спрос резко сократился, что ряд квартир не было куплено, это тоже стало причиной проблем этого проекта.

Мы курируем эту проблему. Часть секций будет сдано в этом году, многие семьи въезжают в новое жилье.

Я убежден, что мы будем решать проблему дольщиков. В следующем году мы будем решать проблемы застройщика "Демидов-парка", чтобы досдать следующую очередь.

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