Карлин заявил, что глава администрации Новоалтайска лишился должности из-за "Демидов-парка"

5 июня в ходе прямой линии с жителями края губернатор Александр Карлин ответил на вопрос дольщиков новоалтайского "Демидов-парка": когда будет сдан объект.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы по этому чрезвычайно сложному объекту занимаемся на регулярной основе. Профильное министерство и госинспекция совместно с мэрией Новоалтайска создали спецкомиссию. Информация до всех дольщиков доводится.
Проект проблемный. Создана реальная угроза срыва этого проекта. Он был весьма рискованным изначально. Более 800 квартир были вовлечены в единую схему продажи. Надо было грамотно составлять графики сдачи. Администрация Новоалтайска не вникла в эту проблему. Это не было согласовано с планами администрации с планами развития инфраструктуры — сетей, школ и детских садов. Господин Парадовский лишился должности главы администрации города в том числе и по этой причине.
Вопросов по этому проекту поступило на прямую линию около сотни. Мы все попали в зону кризиса. Спрос резко сократился, что ряд квартир не было куплено, это тоже стало причиной проблем этого проекта.
Мы курируем эту проблему. Часть секций будет сдано в этом году, многие семьи въезжают в новое жилье.
Я убежден, что мы будем решать проблему дольщиков. В следующем году мы будем решать проблемы застройщика "Демидов-парка", чтобы досдать следующую очередь.
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