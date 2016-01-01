В Новоалтайске выбрали нового главу администрации

Сергей Еремеев родился 13 ноября 1956 года в городе Топки Кемеровской области. В 1984 году окончил факультет электрификации и автоматизации горных работ Кузбасского политехнического института по специальности "горный инженер-электрик".

Явлется бывшим депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Контракт с главой администрации заключили на два года.