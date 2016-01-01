В Новоалтайске выбрали нового главу администрации

28 декабря в Новоалтайске выбрали главу администрации. Пост занял Сергей Николаевич Еремеев, сообщает altairegion22.ru. Ранее, 24 августа, депутаты городского собрания приняли отставку главы администрации Бориса Парадовского.
Сергей Еремеев родился 13 ноября 1956 года в городе Топки Кемеровской области. В 1984 году окончил факультет электрификации и автоматизации горных работ Кузбасского политехнического института по специальности "горный инженер-электрик".
Явлется бывшим депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Контракт с главой администрации заключили на два года.
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