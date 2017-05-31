Путин предложил совместить Кудрина с Медведевым

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже представлял Путину план стратегического развития, который разработало правительство, но президент решил заслушать и альтернативную точку зрения, сообщает РБК.

Кудрин подчеркнул, что Путин не дал окончательных решений. Цель, по словам председателя ЦСР, была "услышать концепцию". Эксперты ЦСР сделали свою часть работы, теперь определиться должен Кремль, добавил Кудрин. Эксперт РБК отмечает, что в России, видимо, будет два стратегических документа — план правительства и программа президента, передает источник знакомый с итогами совещания.

Программа президента как раз будет собрана из предложений ЦСР и Столыпинского клуба, продолжает источник: одну из стратегий возьмут за основу и в нее интегрируют меры из другой.

Судя по всему, в России будут два главных стратегических документа — план правительства и программа президента, говорит РБК собеседник, знакомый с итогами совещания. А программа президента как раз должна быть скомпилирована из предложений ЦСР и Столыпинского клуба, продолжает он: одну из стратегий возьмут за основу, потом в нее интегрируют меры из другой. В основе всех предложений должен лежать план правительства, говорил ранее Владимир Путин.

Совещание у президента проходило в закрытом режиме, пишет ura.ru.