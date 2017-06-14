Путин рассказал, что впервые встал на коньки в пенсионном возрасте

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о том, как начинал играть в хоккей и ездить верхом на лошадях, пишет znak.com.
В рамках рекламы фильма Стоуна "Интервью с Путиным" в США обнародовали новый его фрагмент. В нем режиссер разговаривает с российским президентом перед началом хоккейного матча, в котором тот должен принять участие.
По словам Путина, на коньки он встал в 60 лет. "Я не мог стоять вообще на коньках", — рассказал российский лидер.
Также он честно признался, что в первое время увлечения верховой ездой он падал с лошадей, "через голову летел".
Справка
Владимир Путин и Оливер Стоун провели несколько продолжительных бесед. На их основе был снят четырехсерийный документальный фильм. Его показ начался в США в понедельник и завершится 15 июня. Ранее российский лидер рассказал о своих внуках и дочерях.
Также президент признался, что занять должность премьер-министра в 1999 году по предложению Бориса Ельцина ему мешало беспокойство за детей. "Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина. Я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей", — сказал Путин.
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