Путин рассказал, что впервые встал на коньки в пенсионном возрасте

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин сыграл в хоккей в свой день рождения. Фото: Пресс-служба президента РФ. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: kremlin.ru.

В рамках рекламы фильма Стоуна "Интервью с Путиным" в США обнародовали новый его фрагмент. В нем режиссер разговаривает с российским президентом перед началом хоккейного матча, в котором тот должен принять участие.

По словам Путина, на коньки он встал в 60 лет. "Я не мог стоять вообще на коньках", — рассказал российский лидер.

Также он честно признался, что в первое время увлечения верховой ездой он падал с лошадей, "через голову летел".

Справка

Владимир Путин и Оливер Стоун провели несколько продолжительных бесед. На их основе был снят четырехсерийный документальный фильм. Его показ начался в США в понедельник и завершится 15 июня. Ранее российский лидер рассказал о своих внуках и дочерях.

Также президент признался, что занять должность премьер-министра в 1999 году по предложению Бориса Ельцина ему мешало беспокойство за детей. "Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина. Я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей", — сказал Путин.