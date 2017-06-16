Путин рассказал 12-летней девочке, куда бы он отправился на машине времени

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал, куда бы отправился "путешествовать", если бы у него была машина времени.
Вопрос задала 12-летняя Вероника Титова из Солнечногорска. Путин ответил, что он не хотел бы попасть на машине времени в прошлое, чтобы что-то исправить.
Но глава государства признался, что хотел бы увидеть множество важных исторических событий своими глазами и посмотреть, как строилась страна, пишет "Росбалт".
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