Путин выделил из фонда благосостояния 150 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба

На модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) направят 150 млрд рублей. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина правительству.
Эти деньги выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). До 1 ноября 2017 года железнодорожники получат 100 млрд рублей, в 2018 году – еще 50 млрд.
В этом же документе Путин поручил правительству к 1 декабря синхронизировать целевые параметры развития энергетической и транспортной инфраструктуры на дальнем Востоке (БАМа, Транссиба, портов, планов развития грузополучателей и грузоотправителей на территории Дальневосточного федерального округа).
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