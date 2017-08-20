Путин выделил из фонда благосостояния 150 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба

Эти деньги выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). До 1 ноября 2017 года железнодорожники получат 100 млрд рублей, в 2018 году – еще 50 млрд.

В этом же документе Путин поручил правительству к 1 декабря синхронизировать целевые параметры развития энергетической и транспортной инфраструктуры на дальнем Востоке (БАМа, Транссиба, портов, планов развития грузополучателей и грузоотправителей на территории Дальневосточного федерального округа).