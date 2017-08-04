Путин выпустил в Байкал 50 тысяч мальков омуля

Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля. Фото: kremlin.ru.

Около 50 тысяч мальков вырастили в садках методом индустриального рыбоводства для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете, сообщает пресс-служба Кремля.

"Я постараюсь, но если что - вы же мне поможете?": Путин выпустил в Байкал из специального биоконтейнера 50 тысяч подрощеных мальков омуля pic.twitter.com/K0Bkgz3OAK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 августа 2017 г.

Президент также ознакомился с работой визит-центра "Байкал заповедный" — современного информационно-туристического комплекса, построенного на берегу озера. Владимир Путин осмотрел экспозицию центра и кратко пообщался с волонтёрами Межрегиональной общественной организации "Большая Байкальская тропа".