Путина расцеловала блондинка возле дома правозащитницы Алексеевой

20 июля Владимир Путин приехал на Арбат в дом председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, чтобы поздравить правозащитницу с 90-летием. Когда президент вышел на улицу, с ним пообщались прохожие. Одна из стоявших возле подъезда женщин поцеловалась с Путиным.
Владимир Путин пообщался с народом на Арбате. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Во время общения с народом глава государства поинтересовался у туристов, нравится ли им в Москве. Получив утвердительный ответ, он отметил, что гостям столицы повезло с погодой, а также поприветствовал по-английски иностранцев.
Перед тем как вернуться к своему автомобилю Путин пожал нескольким прохожим руки и обнялся с одной из женщин, которая поцеловала его в щеку.
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