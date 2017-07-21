Путина расцеловала блондинка возле дома правозащитницы Алексеевой

Владимир Путин пообщался с народом на Арбате. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Людмилу Алексееву с 90-летием. 20 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Во время общения с народом глава государства поинтересовался у туристов, нравится ли им в Москве. Получив утвердительный ответ, он отметил, что гостям столицы повезло с погодой, а также поприветствовал по-английски иностранцев.

Перед тем как вернуться к своему автомобилю Путин пожал нескольким прохожим руки и обнялся с одной из женщин, которая поцеловала его в щеку.