Работает "горячая линия" для россиян, пострадавших от вируса Коксаки в Турции

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для обращений туристов, пострадавших от вируса Коксаки в Турции, пишет "Росбалт".
Однако министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса.
Между тем в СМИ появилась информация о том, что многие отдыхающие вынуждены прервать отдых из-за заболевания.
Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.
Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную воду.
Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой "Турция". В ведомстве просят при обращении указывать период нахождения в Турецкой Республике, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные (ФИО, возраст пострадавшего, если возможно), место отдыха, отель, дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, наименование туроператора, а также наименование страховой компании.
Подробнее о вирусе, поразившем турецкое побережье, читайте здесь.
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