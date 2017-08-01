Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Работающие пенсионеры в августе, после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год, станут получать в среднем на 200 рублей больше, сообщает РИА Новости.
Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.
Факт
В настоящее время в России работает порядка 30% пенсионеров, поэтому такая прибавка коснется около 12 миллионов человек.
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