Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.

Факт

В настоящее время в России работает порядка 30% пенсионеров, поэтому такая прибавка коснется около 12 миллионов человек.