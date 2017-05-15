Разбор. Как защититься от вируса WannaCry, который атаковал компьютеры по всему миру

3 На что нужно обращать внимание, чтобы не заразить компьютер вирусом WannaCry?

Внимательно смотрите, что вам присылают по электронной почте. Не раскрывайте файлы с такими расширениями: .exe, .vbs и .scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr), пишет ru24.top.

Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков советует: "В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение". Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию "Показывать расширения файлов" в настройках Windows.