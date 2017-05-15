Разбор. Как защититься от вируса WannaCry, который атаковал компьютеры по всему миру

Вирус-вымогатель WannaCry атакует компьютеры по всему миру с 12 мая. Этот шифровальщик проникает в операционные системы компьютеров при скачивании файла из интернета. Когда компьютер получает такой вирус, WannaCry шифрует различные файлы — фото, музыку, фильмы, текстовые документы, презентации, архиваторы и т.п. Злоумышленники вымогают за расшифровку 300 долларов. Как бороться с этим вирусом-шифровальщиком?
В "Лаборатории Касперского" заявляют, что наиболее уязвимыми к атаке оказались компьютеры, на которых не были установлены обновления программ и имелся пиратский софт.
WannaCry представляет собой программу под названием WanaCrypt0r 2.0, которая атакует исключительно ПК на OC Windows. Программа использует "дыру" в системе — Microsoft Security Bulletin MS17-010, существование которой было ранее неизвестно.
Вирус WannaCry распространяется через электронную почту. После открытия письма со спамом запускается шифратор и зашифрованные файлы после этого восстановить практически невозможно.
Внимательно смотрите, что вам присылают по электронной почте. Не раскрывайте файлы с такими расширениями: .exe, .vbs и .scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr), пишет ru24.top.
Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков советует: "В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение". Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию "Показывать расширения файлов" в настройках Windows.
Microsoft уже выпустила "заплатку" — достаточно запустить обновление Windows Update до последней версии. Стоит отметить, что защитить свой компьютер и данные смогут только пользователи, купившие лицензионную версию Windows — при попытке обновить "пиратку" система просто не пройдет проверку. Также необходимо помнить, что Windows XP уже не обновляется, как, разумеется, и более ранние версии, сообщает Rorki.ru.
Чтобы не "поймать" на свой компьютер вирус WannaCry, нужно следовать нескольким простым правилам безопасности:
- вовремя осуществлять обновление системы — все зараженные ПК не были обновлены,
- пользоваться лицензионной ОС,
- не открывать сомнительные электронные письма,
- не переходить по сомнительным ссылкам, оставленных пользователями, не вызывающими доверия.
Если вы подозреваете, что ваш компьютер заражен вирусом WannaCry, нужно в обязательном порядке отключить устройство от интернета или Wi-Fi — это позволит предотвратить распространение вируса, советуют в Group-IB. Рекомендации специалистов: никогда не платить выкуп мошенникам, так как нет никакой гарантии, что злоумышленники отправят ключ дешифрования, советует alldaynews24.ru.
"Лаборатория Касперского" предлагает регулярно делать резервные копии файлов: "Храните копии на носителях, которые не постоянно подключены к компьютеру. Если есть свежая резервная копия, то заражение шифровальщиком — не трагедия, а всего лишь потеря нескольких часов на переустановку или чистку системы".
Обновления Windows можно скачать на сайте компании Microsoft.
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