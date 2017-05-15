Разбор. Как защититься от вируса WannaCry, который атаковал компьютеры по всему миру

1602
Сегодня, 10:14.
Потребитель

Вирус-вымогатель WannaCry атакует компьютеры по всему миру с 12 мая. Этот шифровальщик проникает в операционные системы компьютеров при скачивании файла из интернета. Когда компьютер получает такой вирус, WannaCry шифрует различные файлы — фото, музыку, фильмы, текстовые документы, презентации, архиваторы и т.п. Злоумышленники вымогают за расшифровку 300 долларов. Как бороться с этим вирусом-шифровальщиком?

Вирус. Интернет.
Вирус. Интернет. Фото: Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

В "Лаборатории Касперского" заявляют, что наиболее уязвимыми к атаке оказались компьютеры, на которых не были установлены обновления программ и имелся пиратский софт.

1 Как работает вирус Wanna Cry?

WannaCry представляет собой программу под названием WanaCrypt0r 2.0, которая атакует исключительно ПК на OC Windows. Программа использует "дыру" в системе — Microsoft Security Bulletin MS17-010, существование которой было ранее неизвестно.

2 Как распространяется вирус WannaCry?

Вирус WannaCry распространяется через электронную почту. После открытия письма со спамом запускается шифратор и зашифрованные файлы после этого восстановить практически невозможно.

3 На что нужно обращать внимание, чтобы не заразить компьютер вирусом WannaCry?

Внимательно смотрите, что вам присылают по электронной почте. Не раскрывайте файлы с такими расширениями: .exe, .vbs и .scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr), пишет ru24.top.

Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков советует: "В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение". Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию "Показывать расширения файлов" в настройках Windows.

4 Что предприняла компания Microsoft, чтобы защитить OC Windows от вируса WannaCry?

Microsoft уже выпустила "заплатку" — достаточно запустить обновление Windows Update до последней версии. Стоит отметить, что защитить свой компьютер и данные смогут только пользователи, купившие лицензионную версию Windows — при попытке обновить "пиратку" система просто не пройдет проверку. Также необходимо помнить, что Windows XP уже не обновляется, как, разумеется, и более ранние версии, сообщает Rorki.ru.

5 Простейшие способы защиты от вируса WannaCry

Чтобы не "поймать" на свой компьютер вирус WannaCry, нужно следовать нескольким простым правилам безопасности:

  • вовремя осуществлять обновление системы — все зараженные ПК не были обновлены,
  • пользоваться лицензионной ОС,
  • не открывать сомнительные электронные письма,
  • не переходить по сомнительным ссылкам, оставленных пользователями, не вызывающими доверия.
6 Что нужно делать, если вы "поймали" вирус WannaCry на свой компьютер?

Если вы подозреваете, что ваш компьютер заражен вирусом WannaCry, нужно в обязательном порядке отключить устройство от интернета или Wi-Fi — это позволит предотвратить распространение вируса, советуют в Group-IB. Рекомендации специалистов: никогда не платить выкуп мошенникам, так как нет никакой гарантии, что злоумышленники отправят ключ дешифрования, советует alldaynews24.ru.

6 Как минимизировать ущерб от возможного заражения вирусом WannaCry?

"Лаборатория Касперского" предлагает регулярно делать резервные копии файлов: "Храните копии на носителях, которые не постоянно подключены к компьютеру. Если есть свежая резервная копия, то заражение шифровальщиком — не трагедия, а всего лишь потеря нескольких часов на переустановку или чистку системы".

7 Как получить обновления для Windows

Обновления Windows можно скачать на сайте компании Microsoft.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров