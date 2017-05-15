СМИ: миллионам компьютеров угрожает вирус-"вымогатель" WannaCry

Пользователи по всему миру должны быть готовы к кибератакам со стороны хакеров, создавших вирус-шифровальщик WannaCry. Об этом заявил глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин, сообщает Financial Times.
Распространение опасного вируса началось в пятницу, 12 мая. Под ударом оказались десятки тысяч компьютеров по всему миру, включая российские государственные и коммерческие организации, сообщает РБК.
По информации "Известий", вирус самостоятельно проникал в компьютер при скачивании из сети файла. После этого он начинал шифровать многие разновидности файлов — фотографии, музыку, фильмы, текстовые документы, презентации, архиваторы и так далее. Для расшифровки пользователям требовалось отправить злоумышленникам 300 долларов за определенное время. В противном случае цена возрастала вдвое.
По данным "Лаборатории Касперского", пострадали в основном пользователи из России. Наиболее уязвимыми к атаке оказались компьютеры, на которых не были установлены обновления программ и был пиратский софт. Атаке также подверглись многие госорганизации, в том числе МВД, Банк России и Минздрав.
Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться в понедельник утром. По его данным, распространение вируса уже затронуло 200 тысяч пользователей в 150 странах мира, пишет РИА Новости.
По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, за кибератакой стояла некая организованная преступная группировка. В настоящее время британские спецслужбы продолжают расследование атак. Уязвимыми для киберугрозы со стороны вируса WannaCry по-прежнему остаются порядка 1,3 млн компьютерных систем по всему миру.
Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.