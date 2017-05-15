СМИ: миллионам компьютеров угрожает вирус-"вымогатель" WannaCry

Распространение опасного вируса началось в пятницу, 12 мая. Под ударом оказались десятки тысяч компьютеров по всему миру, включая российские государственные и коммерческие организации, сообщает РБК.

По информации "Известий", вирус самостоятельно проникал в компьютер при скачивании из сети файла. После этого он начинал шифровать многие разновидности файлов — фотографии, музыку, фильмы, текстовые документы, презентации, архиваторы и так далее. Для расшифровки пользователям требовалось отправить злоумышленникам 300 долларов за определенное время. В противном случае цена возрастала вдвое.

По данным "Лаборатории Касперского", пострадали в основном пользователи из России. Наиболее уязвимыми к атаке оказались компьютеры, на которых не были установлены обновления программ и был пиратский софт. Атаке также подверглись многие госорганизации, в том числе МВД, Банк России и Минздрав.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться в понедельник утром. По его данным, распространение вируса уже затронуло 200 тысяч пользователей в 150 странах мира, пишет РИА Новости.

По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, за кибератакой стояла некая организованная преступная группировка. В настоящее время британские спецслужбы продолжают расследование атак. Уязвимыми для киберугрозы со стороны вируса WannaCry по-прежнему остаются порядка 1,3 млн компьютерных систем по всему миру.

Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе.