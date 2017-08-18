Реальные доходы россиян падают

Всего в январе-июле спад составил 1,4%. В то же время реальные заработные платы в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года этот показатель составил 3%.

Среднемесячная зарплата в июле в России составила 39,355 тысячи рублей. Таким образом, за год она выросла на 8,6%, в январе-июле - на 7,5%.

Справка

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.