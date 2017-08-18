Реальные доходы россиян падают

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Сегодня, 10:30.
Экономика

Доходы, которыми реально располагают россияне, в июле 2017 года сократились на 3,1% по сравнению с июнем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперативный доклад Росстата.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка. Фото: СС0.

Всего в январе-июле спад составил 1,4%. В то же время реальные заработные платы в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года этот показатель составил 3%.

Среднемесячная зарплата в июле в России составила 39,355 тысячи рублей. Таким образом, за год она выросла на 8,6%, в январе-июле - на 7,5%.

Справка

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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