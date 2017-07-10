Родители в шоке: уровень бреда в современных учебниках зашкаливает

Перед современными родителями стоит непростая задача — не сойти с ума при подготовке домашнего задания и уберечь от этого своего ребенка. Неизвестно, откуда берутся подобные упражнения, но ясно одно: авторы этих шедевров либо пошутили, либо были не в себе.

Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Смешные задания из школьных учебников. Фото: fishki.net. Источник.