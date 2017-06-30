Роскачество признало алтайский сыр не соответствующим ГОСТУ и невкусным

Роскачество провело масштабное исследование сыра "Российский" в стране. Этот сыр относительно недорогой, а следовательно, позволить его себе может большинство людей. В числе прочих для исследования был выбран сыр алтайского производителя "Киприно", в котором нашли много нарушений и несоответствий.
Среди недостатков сыра "Киприно" — кислотность не по ГОСТу, большое содержание соли и "низкие показатели вкуса". Кроме того, как отмечают в Роскачестве, в сыре обнаружены следы антибиотиков, а фактическая жирность составляет 45,46% при заявленных 50%. При этом отмечаются и достоинства: сыр безопасен, в нем нет растительных жиров.
Всего в исследование Роскачества вошли 30 самых популярных брендов сыра сорта "Российский". Образцы исследовали по 77 параметрам, включая наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также органолептические показатели государственных стандартов качества – вкуса, запаха и консистенции.
Исследование позволило сделать ряд позитивных выводов, в том числе развенчать миф о повсеместной фальсификации сыра пальмовым маслом: растительные жиры найдены всего в 6% случаев (в двух образцах: Аппетитно круглый год и Магнит). Ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий.
Тем не менее, по результатам исследования, из 30 образцов - 9 не соответствовали действующему законодательству либо в отношении маркировки, либо имели превышения содержания регламентируемых антибиотиков, либо имели другие нарушения - Аппетитно Круглый год, Белебеевский, Гордость дома, Киприно, Красная цена, Магнит, Простосыр, Ровеньки, РОСАГРОЭКСПОРТ.
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