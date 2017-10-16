Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке гепатита А в Европе

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе. 20 стран сообщили о многочисленных подтвержденных случаях заболевания за последние 16 месяцев. Данные об этом содержатся в Европейском центре по предупреждению и контролю за заболеваниями (ЕCDC), сообщает РИА Новости.
В период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 случаях гепатита А. Польша не сообщила о количестве заболевших в 2017 году. Однако по данным ECDC в стране показал в конце сентября было 1426 случаев гепатита А. Это в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления.
Наибольшее количество случаев гепатита А встречается среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами.
Сообщается, что некоторых странах Евросоюза запасов вакцины против гепатита А не хватает.
Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим путешествия по Европе, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в странах и соблюдать правила гигиены в путешествиях, мыть овощи и фрукты чистой проточной водой перед употреблением в пищу, пить только кипяченую воду, бутилированную воду в промышленной упаковке, проявлять осмотрительность при посещении маникюрных салонов.
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