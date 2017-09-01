Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

Роспотребнадзор объявил о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции. Ведомство попросило учитывать этот факт при планировании поездок.
При чикунгунье начинается лихорадка с температурой до 40. Другие симптомы: усталость, сыпь, боли в суставах, мышцах, голове, тошнота. Переносчиками вируса являются комары определенного вида.
Обычно такая лихорадка распространены в тропиках Африки, Индии, странах юго-восточной Азии. Однако в последние годы все чаще случаи заболевания распространены в Италии и Франции. Так, только в августе на юге Франции зарегистрировали четыре случая заражения вирусом.
Роспотребнадзор призывает граждан принимать меры предосторожности против укусов насекомых: носить защитную одежду и использовать специальные репелленты. Также ведомство просит граждан учитывать эту информацию при планировании поездок во Францию.
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