Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

При чикунгунье начинается лихорадка с температурой до 40. Другие симптомы: усталость, сыпь, боли в суставах, мышцах, голове, тошнота. Переносчиками вируса являются комары определенного вида.

Обычно такая лихорадка распространены в тропиках Африки, Индии, странах юго-восточной Азии. Однако в последние годы все чаще случаи заболевания распространены в Италии и Франции. Так, только в августе на юге Франции зарегистрировали четыре случая заражения вирусом.

Роспотребнадзор призывает граждан принимать меры предосторожности против укусов насекомых: носить защитную одежду и использовать специальные репелленты. Также ведомство просит граждан учитывать эту информацию при планировании поездок во Францию.