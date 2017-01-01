Роспотребнадзор выступил против скидок на алкоголь

В начале февраля сообщалось, что в Госдуме РФ готовят законопроект, согласно которому, запрещается включение алкоголя в скидочные акции. Инициатором проекта стал депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.

В декабре 2016 года власти сообщили о планах отменить ряд ограничений в отношении алкогольной продукции. Так, Минэкономики предложило снизить акцизы и минимальные розничные цены на спиртные напитки, чтобы снизить масштабы нелегального производства. Против этой инициативы выступил Минфин, пишет polit.ru.