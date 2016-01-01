Россия добровольно отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России самостоятельно предложил Международному союзу биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени. Новое место будет определят позднее, сообщается в сообщении IBU.
Также стало известно, что Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, имена которых якобы были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
В Союзе биатлонистов утверждают, что им неизвестны имена спортсменов из доклада, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету, пишут РИА Новости.
Напомним, США и Канады, Великобритании, Чехии и Норвегии предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 году. В противном случае они бойкотируют мероприятие.
Справка
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.
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