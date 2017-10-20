Россия не дала денег на адвоката плененному на Украине алтайскому парню

Военнослужащего обвиняют по статьям "создание террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". По статьям парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Процесс по делу Агеева и еще двух жителей Северодонецка и Алчевска будет проходить в Новоайдарске. Защищать российского военнослужащего будет бесплатный украинский адвокат по назначению. Как рассказала Светлана Агеева, Россия пока не может выделить денег для найма собственного защитника. Харьковский вице-консул Андрей Аленкин рассказал женщине, что назначенный адвокат неплох.

"Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш", — рассказала мать Агеева.

В "Новой газете" отмечают, что дипломат вышел на Светлану и даже оставил ей свой номер. Позже выяснилось, что это был номер факса.

В конце августа Светлана Агеева обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, с просьбой подключиться к делу и помочь выделить российскго защитника. Агентству ТАСС омбудсмен сообщала: "Это очень важно, и если будут ко мне обращения, то я готова выехать и посетить нашего гражданина". Спустя два месяца омбудсмен так и не ответила на обращение матери пленного.

История плена

По данным Русской службы Би-би-си, разведчик Виктор Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.

В 2015–2016 годах Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области. Затем отправился на службу по контракту. Однако в Министерстве обороны России заявили, что Виктор Агеев не проходил военную службу по контракту, а в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас. "Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — цитировала сообщение Минобороны Газета.ру.

В свою очередь Росбалт цитировал первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко: "Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления <...>, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе".