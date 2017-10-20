Россия не дала денег на адвоката плененному на Украине алтайскому парню

Россия не выделила средств на адвоката для задержанного в Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева. Уроженца Алтайского края его будет защищать бесплатный украинский адвокат. Об этом Новой газете заявила мать военного Светлана Агеева.
Военнослужащего обвиняют по статьям "создание террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". По статьям парню грозит до 15 лет лишения свободы.
Процесс по делу Агеева и еще двух жителей Северодонецка и Алчевска будет проходить в Новоайдарске. Защищать российского военнослужащего будет бесплатный украинский адвокат по назначению. Как рассказала Светлана Агеева, Россия пока не может выделить денег для найма собственного защитника. Харьковский вице-консул Андрей Аленкин рассказал женщине, что назначенный адвокат неплох.
"Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш", — рассказала мать Агеева.
В "Новой газете" отмечают, что дипломат вышел на Светлану и даже оставил ей свой номер. Позже выяснилось, что это был номер факса.
В конце августа Светлана Агеева обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, с просьбой подключиться к делу и помочь выделить российскго защитника. Агентству ТАСС омбудсмен сообщала: "Это очень важно, и если будут ко мне обращения, то я готова выехать и посетить нашего гражданина". Спустя два месяца омбудсмен так и не ответила на обращение матери пленного.
История плена
По данным Русской службы Би-би-си, разведчик Виктор Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.
В 2015–2016 годах Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области. Затем отправился на службу по контракту. Однако в Министерстве обороны России заявили, что Виктор Агеев не проходил военную службу по контракту, а в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас. "Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — цитировала сообщение Минобороны Газета.ру.
В свою очередь Росбалт цитировал первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко: "Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления <...>, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе".
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