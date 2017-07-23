Задержанному на Украине алтайскому жителю предъявили обвинение в терроризме

Мать задержанного приехала в Луганскую область, чтобы встретиться с сыном, который находится под стражей.

Василий Грицак пообещал предоставить видеозапись с Виктором Агеевым, на котором плененный якобы "сдает" российских военных, которые участвуют в конфликте на Украине. Однако на брифинге показали лишь отрывок видео, на котором было сложно что-то разобрать.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны, потому что до сих пор никто не может предъявить фактов, пишет РИА Новости.

Напомним, украинская сторона утверждала, что задержанный в Донбассе Виктор Агеев служил по контракту в Луганской области. Однако в Министерстве обороны России эту информацию не подтвердили и назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного россиянина. Более того, недавно посольство РФ в Киеве заявляло, что занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева.