Разведчик из Алтайского края попал в плен на востоке Украины

В Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, житель Алтайского края и служивший по контракту. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.
По данным Би-би-си, 22-летний разведчик Виктор Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.
Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с "диверсионно-разведывательной группой ЛНР", заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый - "кадровый российский офицер" Александр Щербак. Украинские военнослужащие сообщили, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе "22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края"
Сайт украинского телеканала "24" сообщил имя задержанного — Виктор Агеев. Эту информацию подтвердили в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.
Бывшие сослуживцы Агеева рассказали, что закончив Алтайский государственный колледж, в 2015-2016 годах он проходил срочную службу в воинской части в Новочеркасске Ростовской области.
В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, Виктор Агеев написал, что находится на Украине. На вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".
Мама Виктора Светлана Агеева опознала сына в документах, которые оказались в распоряжении вооруженных сил Украины и рассказала, что он не выходил на связь с 30 мая. По её словам с марта этого года её сын подписал контракт на службу в 22-ой отдельной гвардейской бригада специального назначения ГРУ Генштаба России в Батайске Ростовской области. Светлана Агеева также рассказала, что никто из командования с её семьей пока не связывался.
По данным источников Русской службы Би-би-си в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины.
В министерстве обороны России информацию пока никак не прокомментировали.
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