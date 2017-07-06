МИД занимается судьбой алтайского жителя, задержанного на Украине

Мария Захарова,

официальный представитель МИД РФ:

Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Помимо недостоверных сообщений СМИ, еще появляются заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе на заявления представителей "Яблока". Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева.

Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Однако Минобороны России опровергло сообщение о том, что Агеев был российским военным.

По данным ведомства, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году.

Ранее бывшие сослуживцы Агеева рассказали, что в 2015-2016 годах он проходил срочную службу в воинской части в Новочеркасске Ростовской области. В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, Виктор Агеев написал, что находится на Украине. На вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Мама Виктора Светлана Агеева подвердила, что с марта этого года её сын служил по контракту в 22-ой отдельной гвардейской бригада специального назначения ГРУ Генштаба России в Батайске Ростовской области.