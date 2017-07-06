МИД занимается судьбой алтайского жителя, задержанного на Украине

Посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что военнослужащий из Алтайского края якобы попал в плен в Луганской области. Однако Минобороны России заявило, что Агеев не мог попасть в плен, потому что не был военным.
Мария Захарова,
официальный представитель МИД РФ:
Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Помимо недостоверных сообщений СМИ, еще появляются заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе на заявления представителей "Яблока". Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева.
Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Однако Минобороны России опровергло сообщение о том, что Агеев был российским военным.
По данным ведомства, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году.
Ранее бывшие сослуживцы Агеева рассказали, что в 2015-2016 годах он проходил срочную службу в воинской части в Новочеркасске Ростовской области. В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, Виктор Агеев написал, что находится на Украине. На вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".
Мама Виктора Светлана Агеева подвердила, что с марта этого года её сын служил по контракту в 22-ой отдельной гвардейской бригада специального назначения ГРУ Генштаба России в Батайске Ростовской области.
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