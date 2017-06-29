В Минобороны заявили, что уроженец Алтая Агеев не мог попасть в плен

Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сообщала, что контрактник Агеев попал в плен в Луганской области. В личной переписке с одним из бывших сослуживцев Виктор Агеев написал, что находится на Украине. На вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Позже в российском военном ведомстве ответили, что "согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве предполагают, что информация о пленении российского военнослужащего — "вымысел украинских пропагандистов".