В Минобороны заявили, что уроженец Алтая Агеев не мог попасть в плен

Уроженец Алтая Виктор Агеев не мог попасть в плен к украинским силовикам — мужчина никогда не проходил службу по контракту в вооруженных силах РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, сообщает "Интерфакс".
Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сообщала, что контрактник Агеев попал в плен в Луганской области. В личной переписке с одним из бывших сослуживцев Виктор Агеев написал, что находится на Украине. На вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".
Позже в российском военном ведомстве ответили, что "согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве предполагают, что информация о пленении российского военнослужащего — "вымысел украинских пропагандистов".
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