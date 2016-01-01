Россия ответила на новые санкции США, а Трамп встречается с разведкой из-за кибератак

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Сегодня, 09:10.
Политика

29 декабря администрация Барака Обамы ввела новый пакет санкций в отношении России. Эти меры, по словам президента США предприняты в ответ на кибератаку связанных с РФ хакеров на штаб демпартии, доказательств причастности России к этому так и не было предъявлено. По данным CNN, в РФ уже начали предпринимать ответные меры.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

По сообщению этого американского СМИ, которое ссылается на неназванный источник, российские власти в качестве первого шага якобы поручили закрыть англо-американскую школу в Москве. В этой школе обучались дети представителей дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады. Также, по данным источника CNN, иностранным дипломатам запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору, добавил источник.

Тем временем Дональд Трамп запланировал на следующую неделю встречу с руководством американской разведки. Избранному президенту предоставят последние данные о причастности России к кибератакам, о которых заявила действующая администрация.

Дональд Трамп,
избранный президент США:

Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему. Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации.

Напомним, накануне команда Барака Обамы обнародовала новый список санкций в отношении России. США ввели санкции против пяти российских ведомств и шести физических лиц. Под санкции попали в том числе Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба. Вашингтон связывает ограничительные меры с хакерскими атаками, за которые якобы стоит Россия. В Белом доме отметили, что "высокопоставленному члену команды" избранного президента было передано "уведомление" о введении подобных мер против российской стороны.

В Кремле уже отреагировали на санкции. Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессивной внешней политики, передает телеканал "Мир".

Напомним также, что госдеп США высылает из страны российских 35 дипломатов.

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