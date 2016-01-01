"Политические трупы" и "озлобленные неудачники". Реакция на санкции США против наших дипломатов

Из заявления госдепартамента США:

Государственный департамент сегодня объявил персонами нон грата 35 российских чиновников, работающих в Соединенных Штатах, которые действовали не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом.

По данным американского внешнеполитического ведомства, эти действия приняты в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы США и в ответ на преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года, и в значительной мере за последние 12 месяцев, пишет Газета. ru.

Из заявления госдепартамента США:

Эти преследования включали произвольные остановки полицией, физическое насилие, а также трансляции на государственном телевидении личных данных наших сотрудников, которые ставят их под угрозу.

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, ограничительные меры США против российских дипломатов — это агония "политических трупов".

Константин Косачев,

сенатор:

Уходящая администрация США не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов.

Как выразился г-н Косачев, ответные шаг нужно принимать с учетом возможной реакции избранного президента Дональда Трампа. При этом сенатор с уверенностью заявил, что такая реакция обязательно последует, поскольку Обамой "поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства".

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тоже сказал, что действия команды Обамы напоминают агонию пишет Lenta.ru. По мнению депутата, уходящий президент пытается создать препятствия для выстраивания отношений России с администрацией Дональда Трампа. "Это действительно очень тревожные новости", — добавил Чепа.

Еще более резкой в своей оценке данной ситуации была официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, написавшая в Facebook, что администрация Обамы - это "группа внешнеполитических неудачников".

Мария Захарова,

официальный представитель МИД РФ:

Obama's Coming Out Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме - это не Администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально.

Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу. Из этой группы спойлеров жалко только Керри. Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.

А над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать. Не дай Бог ни одному Госсекретарю вытерпеть то, что пришлось испытать ему. Господин Керри, в этот тяжелый для Соединенных Штатов момент Вы позволите высказать Вам слова солидарности - Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса Вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибёшь. Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть. Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир , от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет - исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже. P.S. Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего.