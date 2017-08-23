Россияне могут получать американские визы за рубежом

Граждане России и других государств могут подавать документы для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты в любой стране мира, рассказали в дипмиссии США в РФ.

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству", — рассказали дипломаты.

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

В то же время аналогичные сроки при обращении в американское посольство как в Киеве, так и в Пекине составляют четыре календарных дня. В Тбилиси собеседования придется ждать восемь дней, в Астане и Каире — 23, в Ташкенте — 43, пишет Lenta.ru.

Факт

С 23 августа по 1 сентября в России не будут выдавать неиммиграционные визы в США. Затем эта процедура возобновится, но только в Москве. Такие меры объяснили решением российских властей значительно сократить число сотрудников американских дипмиссий в стране.