Россияне смогут посмотреть на лунное затмение

Частичное лунное затмение можно будет наблюдать при хорошей погоде невооруженным глазом почти на всей территории России. Об этом ТАСС сообщила лектор Санкт-Петербургского планетария, сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха.
Точно не удастся посмотреть на явление с территории Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 20.24 до 22.19 мск, максимальная фаза — в 21.20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.
"Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой", — сказала Боруха.
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов.
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