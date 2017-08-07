Россияне смогут посмотреть на лунное затмение

Точно не удастся посмотреть на явление с территории Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 20.24 до 22.19 мск, максимальная фаза — в 21.20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

"Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой", — сказала Боруха.

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов.