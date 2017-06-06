Россияне стали в два раза чаще болеть ожирением

Российские врачи в два раза чаще стали ставить россиянам диагноз "ожирение". Это они связывают с неправильным питанием, перееданием, повышенным употреблением сахара и хлеба при недостатке в рационе овощей и молочной продукции. Об этом свидетельствует доклад Роспотребнадзора, в котором ведомство сравнило данные за 2011 и 2015 годы, сообщает издание "Известия". Наиболее высокий показатель в Алтайском крае.
Ведомство сообщает, что на 100 тыс. россиян показатель больных ожирением составил 284,8 случая.
По сравнению с показателями 2011 года заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше возросла в 2,3 раза.
Наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области.
По мнению специалистов, связано это с тем, что в организм в недостатке поступают важные макро- и микроэлементы и наряду с этим формируется избыток углеводов.
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