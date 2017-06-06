Россияне стали в два раза чаще болеть ожирением

Ведомство сообщает, что на 100 тыс. россиян показатель больных ожирением составил 284,8 случая.

По сравнению с показателями 2011 года заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше возросла в 2,3 раза.

Наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области.

По мнению специалистов, связано это с тем, что в организм в недостатке поступают важные макро- и микроэлементы и наряду с этим формируется избыток углеводов.