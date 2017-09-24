Российская пара фигуристов Кавагути — Смирнов заявили о завершении карьеры

Юко Кавагути и Александр Смирнов рассказали о том, что завершают свои выступления в фигурном катании. Эта пара за девять лет совместной работы два раза выигрывала чемпионат Европы, а также дважды получала "бронзу" чемпионата мира.
Юко Кавагути в 2008 году приняла российское гражданство и смогла выступать за РФ. Тогда-то и образовалась эта спортивная пара. Номинально они считались одной из сильнейших российских фигурных пар, но лучшим их достижением на Одимпийских играх было четвертое место в 2010-м в Ванкувере. На на Олимпиаду в Сочи пара не попала из-за травмы Александра Смирнова.
Юко зимой прошлого года порвала на тренировке ахиллово сухожилие. После этого пара снялась со всех соревнований, пишет Газета.ru.
Напомним, что недавно о завершении спортивной карьеры объявила олимпийская чемпионка в командных соревнованиях 19-летняя Юлия Липницкая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.