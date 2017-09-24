Российская пара фигуристов Кавагути — Смирнов заявили о завершении карьеры

Юко Кавагути в 2008 году приняла российское гражданство и смогла выступать за РФ. Тогда-то и образовалась эта спортивная пара. Номинально они считались одной из сильнейших российских фигурных пар, но лучшим их достижением на Одимпийских играх было четвертое место в 2010-м в Ванкувере. На на Олимпиаду в Сочи пара не попала из-за травмы Александра Смирнова.

Юко зимой прошлого года порвала на тренировке ахиллово сухожилие. После этого пара снялась со всех соревнований, пишет Газета.ru.

Напомним, что недавно о завершении спортивной карьеры объявила олимпийская чемпионка в командных соревнованиях 19-летняя Юлия Липницкая.