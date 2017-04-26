Российские власти не будут оплачивать трансляцию ЧМ-2018

Об этом заявил вице-премьер, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, сообщает РИА Новости.

"Планирует ли государство оплачивать телеправа? Как мы можем (это) сделать? Это рыночная субстанция — реклама, телевидение, права", — сообщил Мутко.

В ноябре 2016 года чиновник отмечал, что телеканалы пока не приобрели лицензии на трансляцию матчей, за которые запрашивают 120 млн долларов.

По слова Мутко, эта цена завышена на 100 млн.

25 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии Международной федерации футбола (ФИФА), пишет polit.ru.