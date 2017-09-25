Российский турист упал с 70-метровой высоты на параплане в Турции

В Турции российский турист попал в больницу после полета на параплане, пишет Lenta.ru.
Инцидент произошел в районе курортного поселка Олюдениз, сообщает Hurriyet Daily News.
Пострадавший Илья Иванов собирался совершить полет с горы Бабадаг, однако его парашют внезапно закрылся, и мужчина упал на каменистую землю с высоты 70 метров.
Состояние Иванова оценивается как критическое, у него зафиксированы множественные переломы и сильное кровотечение. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего мужчину в больницу.
В начале сентября сообщалось, что россиянин впал в кому после серьезной аварии в Турции. Инцидент произошел на курорте Аланья в провинции Анталья. В предпоследний день отпуска Дмитрий Филиппов из Ижевска решил прокатиться на арендованном скутере, но во время поездки он столкнулся с автобусом. Мужчина получил многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него оказалось пробито легкое.
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