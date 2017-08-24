Росстат объявил о нулевом росте цен после трех недель дефляции

За прошедшую неделю потребительские цены не изменились, хотя предыдущие три недели статисты фиксировали падение цен на 0,1% в неделю. Об этом сообщается на сайте Росстата.
Дефляция прекратилась из-за замедления снижения цен на плодоовощную продукцию: за вторую неделю августа фрукты и овощи стали дешевле на 3,8%, то за третью — только на 3,6%, в том числе на белокочанную капусту — 10,2%, картофель, лук, морковь и помидоры — 6,7-9,4%. А вот огурцы подорожали на 1,7%.
По оценкам Росстата, цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.
С начала августа цены опустились на 0,2%, а с начала года — поднялись на 2,2%. Росстат уточняет, что в прошлом году в целом за август цены не изменились, а с начала года (на отчетный период) инфляция достигла 3,9%
За 2016 год потребительские цены в стране поднялись на 5,4% (декабрь-2016 к декабрю-2015).Это стало минимальным уровнем инфляции за всю историю современной России.
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