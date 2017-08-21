Антимонопольщики назвали причину высоких цен на внутрироссийский роуминг

Если в каком-то регионе страны у оператора нет собственной сети, его абоненты подключаются к другой и переходят на национальный роуминг.

За обслуживание таких клиентов операторы выставляют друг другу счета. "Тарифы, по которым они высчитываются, в тысячи раз больше, чем обычные. В частности, ставки "Мегафона" превышают собственные тарифы до 3000 раз, "Вымпелкома" — до 1970 раз, Tele2 — до 5280 раз", — приводят "Ведомости" данные антимонопольной службы.

Такое завышение в ведомстве считают необоснованным, потому что при обслуживании чужого клиента оператор не берет на себя обычные расходы внутри собственной сети. В ФАС уверены, что ставка в этом случае должна быть не выше, чем абонентская. Служба потребовала от сотовых операторов обосновать свои расценки до конца сентября, сообщает "Национальная служба новостей".

Ранее сообщалось, что ФАС России будет настаивать на снижении роуминговых тарифов внутри страны.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении "ВымпелКома", ПАО "МегаФон" назначены на 26 сентября. Действия ПАО "МТС" будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" — 29 сентября.

31 июля ФАС возбудила дело на крупных мобильных операторов в связи с вопросом национального роуминга. Они должны были внести свои предложения по решению проблемы, но не сделали этого, пишет ura.ru.